Xbox annonce Project Moorcroft, son programme offrant l’accès à des démos sur le Xbox Game Pass

Le nouveau PlayStation Plus proposera un palier Premium qui permettra, en outre, d’accéder à des longues démos limitées pour les derniers AAA. Un argument de poids par certains, qui a vite trouvé une résonance chez Microsoft et son Xbox Game Pass. Tom Henderson indiquait que le constructeur allait s’exprimer à ce sujet aujourd’hui, et cela n’a pas manqué, puisque Xbox annonce le Project Moorcroft, qui vise à mettre à disposition des démos pour les abonnés de son Game Pass. Explications.

Qu’est ce qu’est le Project Moorcroft de Microsoft ?

Project Moorcroft a donc pour but de faire découvrir de nouveau titres en proposant des démos à tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Il se concentrera dans un premier temps du côté des jeux indépendants, pour permettre aux plus petits créateurs de faire découvrir leurs jeux au plus grand nombre, mais aussi de voir comment ces démos sont reçues par le public afin de voir quelles corrections apporter, quels détails ont bien marché, etc.

Mais puisque ces démos spéciales mettent du temps à être conçues, ainsi que de l’argent, surtout pour les studios les plus petits, Microsoft indique que ces créateurs auront droit à une compensation, dont on ignore la nature et les règles pour le moment.

On parlerait bien ici de démos qui sortiraient bien avant les jeux eux-mêmes, puisque cela est comparé aux démos de l’E3 ou d’autres salons, où l’on est invité à tester des jeux en avant-première. En somme, un peu à l’image du Steam Next Fest ou du [email protected] Winter Game Fest Demo Event.

Le programme Project Moorcroft devrait être lancé dans le courant de l’année 2022. Il n’est as impossible qu’après avoir offert un focus sur les jeux indépendants, Microsoft se tourne ensuite vers de plus gros acteurs du marché pour venir concurrence le PlayStation Plus Premium.