PlayStation Plus Premium : La durée des démos varie selon le jeu, de deux à cinq heures

Le nouveau PlayStation Plus permettra non seulement d’avoir accès à une bibliothèque de jeux à la demande, mais le palier Premium donnera aussi la chance de tester des essais limités de certains titres, dont les premiers ont été révélés grâce à la sortie du service sur le continent asiatique. Et si les premières informations parlaient d’essais limités à deux heures de jeu, il semblerait plutôt que cela soit du cas par cas, et que certains titres bénéficient d’une démo plus conséquente.

Horizon: Forbidden West and Cyberpunk 2077 have '5 Hour' Free Game TRIALS, while rest of the games including Uncharted: Legacy of Thieves & WWE 2K22 have a '2 Hour' Trial

PS PLUS Deluxe now LIVE on Hong Kong PSN!

