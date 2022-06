Accueil » Actualités » Xbox Game Pass : Des démos limitées bientôt ajoutées, comme pour le nouveau PlayStation Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus a souvent été comparé au Xbox Game Pass, même s’il cherche à se différencier avec une autre approche concernant les jeux first party, tout en mettant en place des paliers qui permettent aussi d’accéder à un large catalogue rétro. L’un des arguments de ce nouveau service concerne également la mise en place de démos limitées, qui permettent de jouer de 2 à 5 heures à une sélection de titres tout en pouvant conserver sa progression. Et il semblerait que ce soit maintenant au tour de Microsoft de s’inspirer de la concurrence pour son Xbox Game Pass.

Quand la concurrence a du bon

C’est du moins ce que rapporte l’insider Tom Henderson, qui a déjà eu la primeur de l’information sur le nouveau jeu d’horreur de Kojima hier, Overdose. Dans un nouvel article publié sur Exputer, il indique que Microsoft pourrait faire une annonce dès demain (le 9 juin) à propos de la mise en place prochaine de démos similaires à celles proposées par le PlayStation Plus, qui seraient offertes à tous les abonnés du Xbox Game Pass.

Officiellement, cette fonctionnalité aurait pour but de mettre en avant les productions indépendantes, avec une compensation à la clé pour les studios et développeurs qui participeraient à l’initiative. On ne sait pas encore comment, mais le focus semble donc être mis sur les indépendants, plutôt sur sur les AAA comme chez Sony.

Henderson indique que cette annonce sera suivi d’autres petites nouvelles le 9 juin, comme le renouvellement du partenariat avec Samsung, permettant de streamer des jeux Xbox sur les Smart TV de la marque via le Cloud Gaming. On pourra vérifier la véracité de tout cela très vite.