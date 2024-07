Les jeux et les services tirent le constructeur par le haut

Maintenant qu’Activision-Blizzard-King fait partie intégrante de Xbox, les résultats des services et des jeux affichent une énorme hausse. Dans le bilan du dernier trimestre en date de cette année fiscale (rapporté par The Verge), cette partie des opérations augmente de 61 % par rapport à la précédente année, dont 58 % uniquement grâce à l’éditeur, ce qui laisse tout de même une hausse de 3 % rien que pour Xbox qui est tout de même à noter.

On ne sait en revanche pas si le Xbox Game Pass est lui aussi en hausse ou non, et les récents changements annoncés pour le service ainsi que l’arrivée de Call of Duty dans l’abonnement devraient faire bouger les lignes. Microsoft est toujours timide lorsqu’il s’agit de communiquer sur le nombre d’abonnés, mais si sa stratégie s’avère payante, nul doute qu’il en parlera d’ici la fin de l’année.

Il y a en revanche un secteur qui fait tirer la grimace chez Microsoft. Les consoles Xbox ne se vendent plus autant qu’avant puisque l’on note une réduction de 42 % par rapport à l’année précédente, ce qui est une baisse très significative. Xbox ne semble de toute façon plus vraiment miser sur la partie hardware (sans pour autant l’abandonner complètement), en témoigne le récent partenariat avec Amazon pour jouer aux titres Xbox rien qu’avec un Fire Stick TV. Comme à chaque bilan, on ignore encore le nombre total de Xbox Series vendues à ce jour, cette donnée étant occultée des rapports.

Pas de quoi plomber totalement le bilan du secteur gaming de Microsoft, en augmentation de 44 %. Et il faut ici dire merci à Activision-Blizzard, qui est responsable d’une hausse de 48 %. Cela veut donc dire que sans l’éditeur, la division gaming de Microsoft afficheraient une baisse de 4 %. Le rachat lui fait donc du bien.