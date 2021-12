Wronged Us : Ce jeu d’horreur qui vous paraîtra familier

En ce qui concerne le paysage vidéoludique d’horreur, ces quelques années ont été plutôt productives. En témoignent les nombreuses licences qui nous ont rejoint pour notre plus grand frisson. Si nous vous parlons de survival, difficile de ne pas aborder des titres comme Resident Evil ou encore la saga Layers of Fear. Le jeu dont nous souhaitons vous parler dans cet article pourrait bien devenir une référence parmi ses pairs, même si le studio qui est à l’origine de Wronged Us semble plutôt avare en explications sur un quelconque synopsis.

Un petit air de reviens-y ?

Quelques informations directement glanées sur le site de Delusional Studio nous promettent quelques sueurs froides à venir. Wronged Us s’inspire de la célèbre ville embrumée, à savoir Silent Hill de Kojima. Autant vous dire qu’il n’en fallait pas plus pour nous intriguer. Nous sommes conscients qu’il ne s’agit pas d’arborer la bannière SH pour ouvrir toutes les portes, cependant il y a de quoi piquer notre curiosité.

Quelques images semblent plutôt inégales quant à leur qualité mais Delusional Studio nous rassure en nous expliquant que les différents plans vus lors du trailer ont été récupérés lors de différents moments du développement.

Ce survival horror à la troisième personne n’est pour le moment qu’en phase de développement, il faudra probablement attendre 2023 pour pouvoir espérer poser les mains dessus.