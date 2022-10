Wronged Us

Wronged Us est un jeu d'horreur et de survie en vue à la troisième personne et en monde ouvert développé et édité par Delusional Studio. Puisant ses inspirations dans les licences Silent Hill, Resident Evil et même Dark Souls, ce titre invite les joueurs et les joueuses à explorer en long et en large une petite ville abandonnée qui recèle de nombreux mystères.