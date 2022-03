Wreckfest sera disponible le 21 juin sur Nintendo Switch

Disponible depuis 2018 sur PC, 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One et l’an dernier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Google Stadia, Wreckfest s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch. Comme l’indique le court trailer partagé par THQ Nordic sur les réseaux sociaux, le titre sortira en version physique et dématérialisée le 21 juin prochain au prix de 39,99€.

Deux packs saisonniers et du 30 fps au programme

D’après le site officiel de la société autrichienne, ce portage du jeu de course et de destruction automobile développé par Bugbear Entertainment accueillera, en plus de son contenu solo, un multijoueur online pouvant réunir jusqu’à 16 pilotes dans le même lobby, le tout tournant en 30 fps constant sur la console japonaise. Notez aussi qu’il inclura les packs saisonniers 1 et 2 ajoutant notamment 32 véhicules ainsi que divers éléments cosmétiques.

Si ce n’est pas déjà fait, rendez-vous dans environ trois mois pour découvrir le successeur spirituel de la série culte FlatOut sur la plateforme nippone.