Que peut-on attendre de la conférence THQ Nordic ?

On doit d’abord avouer que l’on a un peu fait le deuil d’un Darksiders 4, qui ne semble être qu’une chimère pour le moment. Il faut donc revoir nos attentes pour qu’elles soient plus réalistes, en commençant déjà par ce qui est confirmé comme Gothic Remake, Titan Quest II, Way of the Hunter et Disney Epic Mickey: Rebrushed.

L’éditeur nous donne également un indice sur l’un des titres qui sera présenté durant le showcase, avec un exercice de devinette où il faut deviner les lettres manquantes dans : « _ _ e E _ _ _ _ _ _ _ _ _ e _ _ _ _ _ _ _ _ _ »

On peut donc éliminer l’hypothèse d’un Red Faction a priori, mais on vous laissera faire vos propres pronostics. Voilà qui est bien mystérieux, contrairement à l’annonce d’un potentiel Wreckfest 2, plus que probable. Le communique de presse envoyé étant titré « The day of (W)reckoning » est un indice plus que visible et il se pourrait peut-être que la suite du jeu de course et de destruction soit au programme.

Où regarder la conférence THQ Nordic ?

Rappelons que le THQ Nordic Digital Showcase aura lieu ce vendredi 2 août prochain à 21 heures, pour une durée que l’on ignore encore pour le moment. Vous pourrez suivre l’évènement via les chaînes officielles du groupe, à savoir :

Vous pouvez également compter sur nous pour vous résumer toutes les annonces et parler plus en détails des jeux les plus importants qui seront mis en avant lors de ce THQ Nordic Digital Showcase.