Wreckfest débarque bientôt sur PlayStation 5

L’éditeur THQ Nordic et le développeur Bugbear Entertainment viennent d’annoncer la sortie prochaine d’une version PlayStation 5 du jeu de course et de destruction automobiles Wreckest. Le titre sera disponible dès le 1er juin au prix de 39,99 €. Pour 10€, les joueurs qui possèdent la version PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5.

Les améliorations de la version PlayStation 5

D’après THQ Nordic, la version PlayStation 5 offrira la meilleure expérience de Wreckfest sur consoles en tirant pleinement parti de la puissance de la machine. Cette nouvelle version proposera plusieurs améliorations, notamment au niveau de la fluidité (60 images par seconde) et de la résolution (4K), mais aussi des textures et des effets visuels.

Par ailleurs, le multijoueur pourra désormais accueillir 24 joueurs simultanément. Les éditeurs annoncent également de nouveaux visuels pour les dérapages et des temps de chargement plus courts.

Pour rappel, Wreckest est d’abord sorti sur PC via Steam en juin 2018, puis sur PlayStation 4 et Xbox One en août 2019.