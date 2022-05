WRC Generations arrivera le 13 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series

Les fans de jeux de racing peuvent se réjouir, le studio Kylotonn et l’éditeur Nacon comptent bien sortir leur traditionnel jeu WRC annuel, mais le prochain opus promet d’être quelque peu différent. Exit la numérotation traditionnelle, place à WRC Generations, qui a été annoncé à l’occasion de la Big Ben Week, en compagnie d’autres jeux, à l’image de GreedFall 2: The Dying World.

Une nouvelle étape pour la série

Ce nouvel épisode se présente comme une révolution pour WRC, avec l’entrée de la saga dans le monde de l’hybride. Cela se traduira donc par des nouveautés de gameplay qui demanderont de bien gérer la batterie du véhicule, tandis que le contenu du jeu promet d’être le plus massif de toute la série.

Avec 750 km de route sur 22 pays (dont un nouveau rallye en Suède), 49 équipes de la saison 2022, et 37 voitures légendaires à apprendre à piloter, le titre se veut être plus complet que jamais, et aura droit à de nouveaux modes de jeu pour affronter d’autres joueurs et joueuses.

Et bonne nouvelle, on a déjà une date de sortie, puisque WRC Generations arrivera le 13 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.