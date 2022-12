Test WRC Generations – Un titre tout à fait honorable ?

Dernièrement, nous avons eu le droit à plusieurs jeux autour du sport automobile. Parmi les plus récentes sorties, on retrouve par exemple Dakar Desert Rally, que nous avions pu découvrir pour vous. Aujourd’hui, nous recommençons, en vous proposant notre retour sur WRC Generations, le dernier titre de Kylotonn Entertainment. Après plusieurs expériences correctes, mais pas non plus folles sur les opus de la série WRC, nous avions à cœur de découvrir le nouveau venu en espérant ressentir des sensations toujours plus prenantes.

Conditions du test : Nous avons testé WRC Generations sur PlayStation 5. Comme d’habitude, nous avons parcouru le jeu durant une vingtaine d’heures, afin d’en découvrir toutes les propositions.

Entre connu et tentative de renouveau

La première chose que l’on peut remarquer dans WRC Generations, c’est l’ajout de plusieurs détails qui ont leur importance pour les fans de sport mécanique. Par exemple, on notera l’ajout de véhicules hybrides, ainsi qu’un véritable titre adapté aux nouvelles générations. On pense notamment à la compatibilité avec la manette PlayStation 5 : le titre propose une immersion sonore de qualité via la DualSense.

Bien sûr, le titre peine à proposer un véritable renouveau. WRC Generations ressemble ainsi encore pas mal aux précédents titres de la franchise, et les fans ne manqueront pas de le remarquer. Même si les développeurs de chez Kylotonn ont fait preuve de beaucoup d’envie dans l’amélioration de la licence, on sent que les fondations sont encore là et difficiles à changer.

Ainsi, on retrouve les mêmes modes que dans les précédents opus, avec notamment le mode carrière, qui est le mode principal pour beaucoup. Cependant, WRC Generations propose de porter la casquette de chef d’équipe, offrant ainsi aux joueurs une nouvelle expérience dans la gestion de son équipe, tout en donnant un sentiment d’immersion supplémentaire, qui va bien au-delà de la simple expérience de course automobile.

Évidemment, ce mode de jeu est lui aussi très simple et même les néophytes apprendront rapidement comment tout gérer. Mais cela fait du bien de sentir un peu de fraîcheur, vous demandant ainsi d’être élu non seulement pilote de l’année, mais aussi manager de l’année. Sans parler du fait que le titre offre toujours de découvrir de nombreuses régions où courir, ainsi que des courses spéciales qui ne se font qu’avec des voitures de renom.

Encore un peu de travail nécessaire

En outre, le titre propose toujours les mêmes possibilités de personnalisation, donnant ainsi la possibilité aux joueurs de retirer certaines choses, comme les dommages faits aux véhicules. Il faut aussi prendre en compte le temps pré-course passé à préparer le véhicule. Bref, il y a de quoi faire tant pour les petits nouveaux que pour les habitués du genre.

Côté gameplay, WRC Generations rend une copie assez bonne. Le support de la DualSense fait plaisir, et les véhicules sont contrôlables une fois pris en main. Certaines météo, comme la neige offrent un challenge légèrement plus élevé, ce qui fait du bien pour les joueurs expérimentés. Par contre, on ne peut pas en dire autant du copilote, qui est toujours aussi inutile. Ses indications sont parfois bancales et ses remarques durant la course sont d’un ennui…

Enfin, l’aspect graphique du titre est loin de ce que l’on pourrait espérer d’un titre sorti sur nouvelle génération. Si la modélisation des voitures est plutôt réussie, avec un sens du détail tout de même présent, le reste l’est beaucoup moins. Les cinématiques sont moyennes, tandis que le premier coup d’œil à la foule donne la nausée.

Les supporters sont statiques, sans expression ni réaction. L’absence totale de travail sur ces derniers saute aux yeux, à un point tel que même leur rentrer dedans ne semble pas leur donner la moindre réaction qui soit. Quelque soit la situation, les mouvements sont les mêmes, suivant une boucle bien définie qui semble ne pas vouloir être brisée.