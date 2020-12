Worms Rumble s’offre un trailer de lancement

Team17 vient de publier le trailer de lancement de Worms Rumble. Comme annoncé précédemment, les versions PlayStation sont gratuites pour les abonnés PlayStation Plus, à compter d’aujourd’hui et ce jusqu’au 4 janvier 2021.

Les vers les plus déjantés du monde font leur retour !

Worms Rumble (dont vous pouvez lire les Trophées et Succès) vous proposera une expérience totalement nouvelle : pas de combat au tour par tour, chaque tour est en temps réel ! Vous allez prendre part à des combats intenses dans une arène de 32 joueurs, sans oublier le cross-plateforme.

Le soft proposera trois cartes : « Missile Mall », « Portal Park » et « Transforming Towers », avec du contenu supplémentaire et des mises à jour gratuites à venir au cours des semaines et des mois à venir. A cela, vous ajoutez trois modes de jeu : « Deathmatch », « Last Worm Standing » et « Last Squad Standing ».

Worms Rumble est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.