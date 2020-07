World of Warcraft Shadowlands : Une sortie aussi sur Xbox Series X ?

Voici une rumeur qui a de quoi surprendre. World of Warcraft pourrait bien sortir sur consoles, tout du moins, sur Xbox Series X, en même temps que la sortie de sa prochaine extension, Shadowlands. Cela a de quoi vous étonner ? Et pourtant, un nouvel élément vient de donner matière à cette possibilité.

WoW, bientôt sur consoles ?

Véritablement monument du MMORPG, World of Warcraft est disponible depuis maintenant presque 16 ans sur PC. Et si celui-ci faisait son entrée sur consoles ? L’organisme de classification brésilien vient en effet de lister une fiche pour World of Warcraft Shadowlands où l’on peut voir le titre sur PC mais également sur Xbox Series X, le tout décrit comme déconseillé au -12 ans. L’équivalent du PEGI ou de l’ESRB au Brésil fait donc mention d’une version Xbox pour WoW, ce qui a de quoi étonner les joueurs, au vu du passif du MMORPG sur PC.

Néanmoins, en avril dernier, il y avait déjà eu des rumeurs : un dataminer avait repéré des mentions des consoles PS4, PS4 Pro et PS5 au sein du code du jeu. Blizzard avait alors répondu à l’époque que l’éditeur comptait prendre en charge les contrôleurs PlayStation et Xbox, notamment la Xbox Adaptive Controller pour accroître l’accessibilité au titre.

Pour l’instant, Blizzard n’a pas encore communiqué sur un potentiel portage console. Bien que WoW a toujours été résolument axé PC, l’entreprise californienne pourrait revoir ses plans, notamment au regard des coups de pression d’Activision en interne. Une stratégie pas si délirante vu l’expansion des MMO sur consoles ces dernières années. Précisons également que rares sont les erreurs des organismes de classification, qui font davantage de boulettes en listant les jeux en avance plutôt qu’en faisant erreur sur une fiche. Comme on dit, il faudra surveiller ça de près.