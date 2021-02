World of Warcraft : Shadowlands présente sa mise à jour, Les Chaînes de la Domination

Il était impossible pour Blizzard de ne pas évoquer le futur de World of Warcraft lors de la cérémonie d’ouverture de la BlizzConline. Le titre est ainsi venu nous présenter le première mise à jour majeure de son extension Shadowlands, qui s’intitule Les Chaînes de la Domination, et dont on peut découvrir une partie de son intrigue avec une nouvelle vidéo.

Une première cinématique in-game

Le patch 9.1 de World of Warcraft : Shadowlands nous présentera donc un Anduin qui n’a visiblement toute sa tète, et une Sylvanas plus très sûre d’elle après ce qui vient de ce passer dans cette nouvelle cinématique.

Cette nouvelle update sera centrée sur un nouvel endroit, Korthia, tandis que les Congrégations devront se réunir pour faire face au Geôlier. On apprend également qu’un nouveau raid à 10 boss fera son apparition dans cette mise à jour, ainsi qu’un nouveau donjon nommé Tazavesh.

On en saura plus sur Les Chaînes de la Domination plus tard durant la BlizzConline, avec des panels dédiés aux changements de cette update.