Wo Long: Fallen Dynasty dévoile son premier gameplay dans un trailer nerveux

Team Ninja a mis de côté la licence Nioh pour un petit moment, mais ne s’est clairement pas détourné de son envie de produire des Souls-like. Le studio a levé le voile sur Wo Long: Fallen Destiny un peu plus tôt cette année, mais seulement à travers un trailer cinématique qui ne montrait aucune image de gameplay. Koei Tecmo et le studio se rattrapent aujourd’hui avec un premier trailer de gamelay dévoilé à l’occasion de la Gamescom.

Plus Sekiro que Nioh ?

Le jeu présente donc ses premières images de gameplay, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nioh n’est pas très loin, même si l’on retrouve un feeling qui semble plus proche des jeux de From Software.

Si ce n’est qu’ici, aucune barre d’endurance ne viendra nous gêner, et et que tous les combats seront basés sur les arts martiaux chinois avec un focus sur la rapidité des enchaînements. On peut voir certains décors qui sont naturellement basés en Chine (avec un contexte fantastique), et qui seront plus ouverts que ceux que l’on retrouvaient dans Nioh.

On pouvait s’en douter, mais le jeu sera présent au Tokyo Game Show, avec une démo de gameplay qui sera révélée en live le vendredi 16 septembre.

Wo Long: Fallen Dynasty est attendu pour le début de l’année 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam. Il sera également disponible sur le Game Pass day one.