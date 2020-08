Windbound : Un jeu de survie aux inspirations Zelda, premier avis en vidéo

Parmi les sorties que l’on attend pour cette fin du mois d’août, il y a un certain Windbound. Décrit comme un jeu de survie aux inspirations très proche d’un Zelda (notamment Breath of the Wild et Wind Waker), le titre s’annonce prometteur. Mais on se demande si ses références lui permettent tout de même d’avoir une identité ou font de lui qu’une simple copie ?

On a pu y jouer pendant une bonne heure en compagnie des développeurs, l’occasion de vous partager un premier avis en vidéo, accompagné de séquences de gameplay inédites. Rappelons que Windbound est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia pour le 28 août.