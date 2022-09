Warner Bros. Discovery annule le DC FanDome de cette année

Il n’y a pas de petites économies, et ça, David Zaslav, nouveau président de Warner Bros. Discovery, l’a bien compris. Après avoir annulé la sortie du film Batgirl au cinéma, en jetant tout simplement le projet à la poubelle alors qu’il avait été tourné, la nouvelle direction du groupe cherche tant bien que mal à trouver de l’argent, et à ne surtout pas en dépenser. C’est donc dans cette optique que l’on apprend que le DC FanDome de cet année qui devait logiquement avoir lieu aux alentours du mois d’octobre, a été annulé.

Minimum syndical sur la promotion des jeux cette année

Le DC FanDome, c’était la parade trouvée par Warner Bros pour contrer l’annulation des événements en physique suite à la pandémie. Cette grande conférence longue de plusieurs heures servait à mettre en avant tout le catalogue DC. Et si ça nous intéresse nous, sur ActuGaming, c’est bien parce que cela concerne aussi le domaine du jeu vidéo (non pas qu’on se foute des films et des séries DC, mais c’est pas le sujet ici).

C’est durant cet événement que Warner Bros Games aurait dans doute pu préparer le lancement de Gotham Knights, qui sortira le 21 octobre. Le DC FanDome aurait pu être un gigantesque coup de pub pour le jeu, en se montrant aux yeux des fans qui ne venaient que pour des annonces concernant les films et les séries et pour inonder le chat des hashtags « Restore quelque chose cut » (on rigole, rangez vos fourches).

On aurait aussi pu revoir Suicide Squad: Kill the Justice League ici, étant donné que c’était l’endroit idéal pour refaire parler du jeu. Mais cet événement n’aura pas lieu, soi-disant pour préférer le retour aux salons physiques, mais aussi pour économiser quelques dollars au passage. D’autant plus que Warner Bros est en pleine phase de transition en ce moment, et avec les reports de ces films et la cacophonie autour des frasques liées au film The Flash, avec Ezra Miller qui cause bien des problèmes d’image, on imagine que le temps n’est pas vraiment à la fête au sein du groupe.

Espérons tout de même revoir Suicide Squad: Kill the Justice League prochainement, peut-être lors d’un State of Play, tout comme le jeu Wonder Woman qui n’a plus donné de nouvelles depuis l’an dernier.