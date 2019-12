Warhammer : Chaosbane : Notre avis sur Le Roi des Tombes

Histoire de prolonger l’expérience Warhammer: Chaosbane, Eko Software a rendu disponible tout récemment un chapitre additionnel pour le soft. Appelé Le Roi des Tombes, ce DLC disponible pour 9,99 € séparément ou via le season pass à 19,99 €, nous emmène dans le royaume non mort de Nehekhara à la recherche d’une très ancienne crypte. Finalement, ce DLC vaut-il vraiment le coup ?

Une expédition non sans danger

Dans ce nouveau chapitre additionnel de Warhammer : Chaosbane intitulé Le Roi des Tombes, Eko Software a voulu raconter une autre histoire de ce background si touffu. Se passant après les événements du jeu de base, nous prenons cette fois-ci la direction du royaume non mort de Nehekhara, où notre héros devra y rejoindre le professeur Johannes Dürer. Ce dernier a en tête d’y explorer du roi-prêtre Nebmakhet, à des fins que vous ignorez purement et simplement.

C’est dans cette première cinématique que le contexte nous est posé, et force est de constater que l’arc narratif du Roi des Tombes semble être à peu de choses près, plutôt fidèle au matériau de base. Eko Software gagne déjà un bon point de ce côté-là. Cependant, on est hélas un peu déçu de voir que la finalité de ce chapitre additionnel est beaucoup trop prévisible à notre goût. Il en va de même pour la narration de manière générale, bien trop convenue. En clair, on aurait apprécié un minimum de surprises, voire quelques scènes épiques, ce qui n’est finalement pas le cas.

Néanmoins, la direction artistique de ce chapitre additionnel reste décente. On retrouve des décors désertiques et sinistres de ce royaume de Nehekhara franchement agréables visuellement. Seulement voilà, le souci de cette extension est sa répétitivité insistante, comme dans le jeu de base.

Il n’y a effectivement que deux voire trois types de décors, des cryptes égyptiennes en passant par des environnements purement désertiques. Eko Software n’a hélas pas privilégié la variété comme le level-design, totalement biaisé par sa répétitivité flagrante, après une petite heure de jeu pourtant assez convaincante…

Court, et pas de bouleversement dans le gameplay

L’espoir qui subsistait dans ce DLC, c’est d’avoir au moins une once de bouleversement dans le gameplay, ce qui n’est en définitive pas le cas. Pas de nouvelle classe au programme, ce qui fait que vous devrez vous contenter des quatre classes disponibles. Vous aurez en somme les éternels nain, l’éclaireuse elfe, le soldat de l’empire ainsi que le mage haut-elfe. Ces derniers n’ont même pas de nouvelles compétences à proprement parler, mais vous pourrez continuer cependant à les monter en niveau.

Au-delà de ça, en dépit de son gameplay intact et toujours fun puis sans compter les nouveaux équipements que vous pourrez acquérir tout le long de votre périple, ce sera tout. Concernant les objectifs de la dizaine de missions que propose Le Roi des Tombes, c’est plutôt basique et sans surprise. Hormis une seule mission qui tente de varier le tout, vous devrez la majeure partie du temps récupérer des morceaux de parchemins, retrouver tel personnage, voire dégommer des gardiens, ou quelques mini-boss.

C’est finalement peu intéressant, trop répétitif comme le bestiaire, qui change par rapport au jeu de base certes, mais qui finit vite par tourner en rond. Très clairement, si le gameplay reste globalement toujours solide et fun, on est loin d’une révolution. Et pour ne rien arranger, ce chapitre est beaucoup trop court au demeurant.

Comptez 2h30 voire 3h de jeu pour voir le bout de cette extension avec votre premier personnage. Par conséquent, hormis la possibilité de recommencer ce chapitre additionnel avec un autre personnage, la rejouabilité reste pratiquement limitée au possible. De plus, il n’y a même pas de quêtes annexes et vu le prix proposé, ce DLC est finalement relativement faiblard en contenu.

En conclusion

Que dire de plus sur ce DLC en définitive ? Tout simplement qu’il aurait peut-être dû figurer directement dans le jeu de base. Car qu’on se le dise, Warhammer : Chaosbane – Le Roi des Tombes est finalement une mini extension relativement courte, répétitive, sans nouveautés mais surtout, avec un manque flagrant de variétés et d’inspirations.

Si le boss de fin reste cool, le gameplay assez solide et l’ambiance fidèle à l’arc narratif Le Roi des Tombes, ce dernier n’en reste pas moins faiblard sur de nombreux points. En sus, sa rejouabilité est finalement nulle, ce qui est fort regrettable. Attendons désormais la prochaine extension qui on l’espère n’en sera que bien meilleure que ce Roi des Tombes, qui méritait mieux mais qui se laisse jouer si vous avez apprécié le jeu de base.