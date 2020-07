Warhammer Chaosbane : Le Diablo-like arrivera sur PS5 et Xbox Series X

C’est à la fin de la conférence Nacon que l’éditeur a gardé une petite surprise pour les amateurs du genre : Warhammer Chaosbane fera aussi son petit tour du côté des consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X. Une simple annonce de portage qui permet de garnir un peu plus le catalogue des deux consoles.

Deux supports en plus

Néanmoins, il faudra se contenter de cette annonce. Aucune date, aucune image, l’équipe d’Eko Software se contente du minimum : Warharmmer Chaosbane sortira sur PS5 et Xbox series X « prochainement » avec son lot d’améliorations et d’optimisations et c’est tout.

Ceci dit, on suppose assez facilement qu’il arrivera avant la fin de l’année et l’on espère que la copie regroupera l’entièreté des contenus additionnels et mises à jour sortis depuis. Si vous voulez en savoir plus sur ce Diablo-like, on vous invite à consulter notre test de Warhammer Chaosbane ou encore à lire nos conseils de débutant.