Cyberpunk 2077 : Notre avis sur la version 2.0

La fin de l’accès anticipé pour Cyberpunk 2077

A l’occasion de la mise 2.0 disponible depuis le 21 septembre dernier, nous avons pu recommencer une partie à partir de zéro afin d’évaluer les changements. Sont-ils mineurs ou significatifs ? Modifient-ils réellement l’expérience dans son ensemble ?

Étant donné que le hasard fait bien les choses, nous avions testé le titre dès sa sortie sur PC, puis nous y avons retouché brièvement en juin dernier à l’occasion d’un article partiellement consacré à GeForce Now, le service Cloud Gaming de NVIDIA. Nous étions donc dans une position idéale pour observer les améliorations apportées par cette version 2.0 sur l’expérience et la progression.

Cyberpunk 2077 conserve néanmoins les qualités qu’il affichait déjà lors de sa sortie, et cela se confirme encore lors de notre deuxième partie. L’écriture est maîtrisée, les personnages sont très attachants, notamment Johnny Silverhand, interprété par Keanu Reeves, et l’univers reste extrêmement immersif pour ceux qui n’avaient jamais touché au jeu de rôle sur table. La ville de Night City possède un charme fou et reste visuellement impressionnant 2 ans plus tard. CD Projekt est désormais passé à l’Unreal Engine 5 pour ses futures productions, mais le REDengine ne démérite pas.

Grâce au DLC se déroulant non loin de là, le studio a même retravaillé certaines parties de la zone de Pacifica pour un résultat bien plus détaillé. Cela nous permet de revenir sur les améliorations constatées au niveau des ombres (enfin réalistes), des animations pour la nage, de la physique de l’eau, de la profondeur de champ, ou encore des dégâts infligés aux véhicules.

Sur PC, le jeu est également bien mieux optimisé par rapport au lancement (nous avons conservé la même configuration que lors de notre premier test : Ryzen 5 2600, GTX 1660 Ti, 16 Go de RAM DDR4). Bien que l’on puisse passer outre, Cyberpunk 2077 possède enfin ce souci du détail qui lui manquait auparavant.

Une progression bien plus équilibrée

Ce qui est le plus impressionnant avec cette version 2.0, c’est à quel point la progression est bien mieux équilibrée qu’auparavant. Les arbres de compétences ont désormais bien plus de cohérence, et il est enfin possible de se spécialiser en ayant des avantages et des inconvénients. Pourtant, le gameplay reste sensiblement le même ; cependant, on a le sentiment d’être bien moins abusivement surpuissant.

Le RPG proposait déjà des mécaniques de combat assez gratifiantes avec ses nombreuses armes uniques et son système de piratage pour les netrunners. Toutefois, nous avions été quelque peu déçus par les combats au corps-à-corps, qui étaient plutôt confus. Avec cette nouvelle partie, nous avons enfin pu apprécier pleinement l’utilisation des lames mantis et des katanas, ce qui offre une expérience bien plus satisfaisante. Entre les dashs, les sauts et les « finish moves, » nous en avons vraiment pour notre argent.

De plus, cette version combine de bons choix qui renforcent l’appréciation des affrontements en matière de challenge. L’intelligence artificielle des ennemis s’est considérablement améliorée, nous sommes désormais limités dans l’utilisation des objets de soin en combat, et le processus d’installation d’implants par les charcudocs inclut également des restrictions et un nouveau système d’amélioration. D’ailleurs, tous les charcudocs proposent désormais les mêmes produits, ne se spécialisant plus dans une catégorie particulière (vous pouvez donc enfin donner une leçon à Fingers sans vous soucier des conséquences).

Autre détail, les cosmétiques permettent enfin d’adopter le look désiré plutôt que d’équiper simplement ce qui offre les meilleures statistiques.

Un monde ouvert bien plus vivant

Night City est une ville qui a un charme indéniable et qui bénéficie d’une direction artistique fabuleuse. Malheureusement, toutes ces qualités ont été gâchées par un monde ouvert assez fade, esthétiquement plaisant, mais décevant à explorer. Avec cette version 2.0, la ville reprend des couleurs avec des foules plus denses, des PNJ beaucoup plus variés, qui profitent également des améliorations de l’IA.

Les interactions dans les rues sont plus réalistes, et chaque PNJ réagit de manière plus logique aux événements. Le système de recherche par la police a également fait un grand bond en avant, mais il faut dire que nous partions de très loin, avec des véhicules qui semblaient apparaître par magie. Le studio polonais a réussi à redonner de la vie à Night City, mais nous restons toutefois encore loin des standards actuels en matière de monde ouvert.

Enfin, nous avons désormais de véritables affrontements à bord des véhicules, dont certains intègrent même des armements, mais les occasions d’en profiter sont encore trop rares en raison de missions et d’activités qui exploitent très peu ces mécaniques de courses-poursuites violentes. En parlant de balade en voiture, nous apprécions les modifications concernant l’attribution de missions, avec des fixers qui ne nous appellent plus toutes les cinq minutes pour un nouveau contrat.

Après la débâcle du lancement, il était difficile de croire que Cyberpunk 2077 pourrait remonter la pente de manière aussi spectaculaire. Il est indéniable que CD Projekt Red a réussi à améliorer ses mécaniques de combat et de progression tout en peaufinant les détails, avec une technique et un monde ouvert bien mieux rendus. Cependant, avec le recul, il faut reconnaître que ces améliorations sont aussi le résultat d’un certain relativisme par rapport à l’état du jeu lors de sa sortie. Nous nous rappelons encore des présentations incroyables à l’E3 et à la Gamescom, des promesses révolutionnaires qui se font rares, voire presque absentes, dans le jeu actuel.