Warhammer 40,000 : Boltgun – Forges of Corruption, notre avis sur ce DLC

Depuis, le titre s’est constitué une solide fan base, s’est vu offrir pas mal de mises à jour pour améliorer ses performances (ce qui n’est pas un luxe), et il s’est même, récemment, offert un tout premier DLC. Sous-titré Forges of Corruption, ce contenu s’apparente basiquement à une extension de la campagne solo, et est vendu 5,99 euros quel que soit le support. Aujourd’hui, tâchons de découvrir ensemble si, derrière ce petit prix, se cache une expérience aussi fun que le jeu de base, ou si au contraire on vous recommande de passer votre chemin sans un regard.

Conditions de test : Nous avons reçu un code pour l’édition complète du jeu sur Xbox Series X, nous donnant accès au DLC. Après quelques parties sur la campagne originale, afin de constater les différences techniques avec le PC et la Switch (versions qui ont servi de support pour notre test du jeu l’an dernier), nous avons plongé dans Forges of Corruption sur lequel nous avons passé environ 2h30. Ce qui fut suffisant pour en voir le terme.

Le même, en mieux

N’y allons pas par quatre chemins, Warhammer 40,000 : Boltgun – Forges of Corruption s’insère dans la continuité de ce que proposait la campagne originale du jeu, s’offrant quelques améliorations notables. On est donc sur du Fast FPS, ou Boomer Shooter, très efficace, toujours aussi jouissif, et même plus qu’avant, grâce à l’apparition de deux nouvelles armes. Il faut dire que l’ajout d’un lance-missiles est toujours une bonne idée, il n’y a qu’à voir ce que id Software en a fait dans DOOM Eternal, et que le multi-fuseur, sorte de lance-flammes, est très efficace lui aussi.

Deux ajouts qui sont largement bienvenus, mais qu’on aurait aimé voir accompagnés d’un ou deux petits trucs supplémentaires pour changer un brin les habitudes en jeu. Parce que si l’on ne parle que de nouveautés, alors ce DLC se montre un peu chiche. Deux armes, et une poignée de boss, c’est certes plutôt cool (d’autant que lesdits boss vont vous en faire baver), mais ça n’équivaut pas un léger changement de méta, permettant de renouveler l’expérience en profondeur. Heureusement, c’est finalement la seule chose que l’on aura à redire sur Forges of Corruption.

Parce que dans les faits, manette en mains, la campagne inédite qu’il propose est en tout point supérieure à l’originale. Le level design est globalement toujours aussi linéaire, mais mieux maîtrisé. Il se permet même des arènes vraiment bien pensées, dont certaines qui risquent de mettre vos nerfs à rude épreuve. Parce que, évidemment, le challenge n’a pas été revu à la baisse depuis la sortie de Warhammer 40,000 : Boltgun, et c’est une excellente chose. Ainsi, on conseille à tous les joueurs de terminer la campagne de base avant de se lancer dans Forges of Corruption.

Mais uniquement pour ne pas se sentir dépassé, voire frustré, par la difficulté grandissante, et la profusion d’ennemis (peut-être un peu mieux dosés dans ce DLC). Parce que si l’on se penche sur l’histoire, ce nouveau contenu n’est pas plus intéressant que la campagne de base, et se contente finalement ne nous montrer d’autres environnements investis par d’autres engeances. Ainsi, on apprécie l’intégration d’une légère dimension scénaristique, mais sa disparition n’aurait absolument pas été vue comme une perte.

Enfin, on parle de nouveaux environnements, mais n’allez pas croire que vous serez dépaysés. Non, Forges of Corruption ne rehausse pas la palette de couleurs initiale, n’ajoute pas d’assets inédits ou de biome. Il se contente finalement d’une nouvelle succession de couloirs et d’arènes qui rappellent beaucoup, par leur aspect visuel, tout ce que propose le jeu de base, et qui n’était déjà pas bien mémorable en 2023. Mais n’allez pas croire qu’on en tient rigueur à ce DLC, parce que dans l’absolu, avec le level design un peu revu, l’enchaînement de missions demeure très appréciable.

Même si, du haut de ses deux à trois heures de gameplay, en mode normal, cette nouvelle campagne passe finalement à une vitesse folle. Mais avec ses furieux pics de difficulté sur la fin, on est content d’en sortir indemne, et d’en sortir tout court, du reste. L’expérience est douloureuse pour les nerfs, avec des boss particulièrement ardus, notamment lorsque des hordes d’ennemis gravitent autour, et peu d’items pour récupérer entre deux blessures. Heureusement, les checkpoints sont bien placés, et il est toujours possible de sauvegarder à n’importe quel moment.

On ne peut pas terminer cet article sans aborder le mode Horde, qui était plutôt attendu par les fans du jeu, et qui arrivait en même temps que le DLC, mais de manière tout à fait gratuite. Une excellente nouvelle, d’autant que ce dernier est non seulement l’occasion de se défouler pendant de longues sessions, le tout en permettant aux plus acharnés d’améliorer leurs records et donc de voir grossir la durée de vie du jeu, mais aussi de découvrir de nouveaux secrets. Un excellent nouveau mode, à n’en point douter.

En conclusion

Il y a finalement peu à dire sur Warhammer 40,000 : Boltgun – Forges of Corruption. Pas parce que cette expérience manque de saveur, loin s’en faut, mais plutôt parce qu’elle est la suite logique de ce que proposait déjà le jeu d’origine l’an dernier. Ainsi, si vous avez apprécié ce dernier, alors on ne peut que vous conseiller de vous pencher sur ce DLC qui, bien qu’un peu court, vous fera néanmoins passer un très agréable moment. Le tout à un prix assez doux, puisque s’élevant seulement à 5,99 euros sur toutes les plateformes.

Maintenant, si les développeurs planchent encore sur ce petit projet bien sympathique, alors on espère que c’est dans l’optique de lui offrir du contenu plus radical, à l’image de son mode Horde. On ne serait pas contre un éditeur de maps, comme indiqué dans notre test il y a un an. Mais même sans cela, puisque ce n’est pas toujours évident à mettre en place, un simple mode Boss Rush, sur une liste d’arènes bien pensées (ou même sur les arènes déjà présentes dans le jeu), serait un petit plus. On pose ça là, à bon entendeur !