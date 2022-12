Warhammer 40.000 : Une série avec Henry Cavill et produit par ce dernier est en préparation

Oui, on sait, d’habitude on ne parle ici que de films adaptés de jeux vidéo ou bien de séries, mais difficile de nier que la licence Warhammer 40.000 est aussi très lié à notre univers vidéoludique que l’on aime tant. On ne compte plus les jeux Warhammer en préparation, avec par exemple Space Marine II qui a très récemment fait parler de lui. Aujourd’hui, c’est du côté de la télévision que la licence est allée jeter son dévolu puisqu’on apprend la mise en chantier d’une série TV Warhammer 40K, et pas avec n’importe qui.

Cavill perd sa cape mais enfile son armure

The Hollywood Reporter nous apprend que Games Workshop est actuellement dans les négociations finales avec Amazon pour produire une série Warhammer 40,000. On ne sait pas encore qui se chargera de l’écriture de cette série ni même quand elle sortira, mais entre cette dernière et celle sur God of War annoncée cette semaine, le catalogue Prime Video commence à bien se remplir.

L’autre surprise là-dedans, c’est le fait que l’acteur Henry Cavill soit impliqué dans le projet, à la fois pour jouer dans cette série mais aussi pour la produire en tant que producteur exécutif. Enfin, une surprise, pas tellement quand on connaît un peu l’amour de l’acteur envers l’univers de Warhammer.

Mais cette nouvelle intervient quelques semaines après celle de son départ de la série The Witcher, où il se murmure qu’il n’aurait pas apprécié la direction de la série, trop éloignée des livres (ce n’est qu’une rumeur à ce jour). Espérons pour lui que cette série lui convienne mieux mais en tant que producteur, on imagine qu’il aura un droit de regard important. Et puis, après avoir raccroché sa cape de Superman cette semaine, il lui fallait bien un autre projet pour s’occuper.