Obtenir la vraie fin – Persona 4 Golden

Rendez-vous le 3 décembre

Pour obtenir la vraie fin, vous n’avez rien à prendre en considération avant la date du 3 décembre. Jour où Nanako est hospitalisée, et finira par mourir sous vos yeux. Bien sûr, cet incident fort regrettable produit différentes réactions très vives chez les membres de votre équipe qui, en apprenant que le kidnappeur de la jeune fille est lui aussi hospitalisé, se ruent dans sa chambre pour obtenir des réponses, ou peut-être même vengeance.

Une fois dans la chambre du malfrat, l’équipe s’attèle à lui poser différentes questions. C’est là qu’il va vous falloir réagir avec précision. La moindre erreur vous mènera à une fin différente. Dans l’ordre, il va ainsi vous falloir répondre :

Non, une minute…

On ne sait pas tout.

Ce qu’il pense vraiment.

Un truc me chiffonne.

On passe à côté d’un truc

Tu te calmes !

Si vous jouez à la version anglaise non patchée, voici les réponses qu’il vous faudra donner :

Wait a second here…

We’re missing something.

Namatame’s true feelings.

Something is bothering me.

We’re missing something.

Calm the hell down !

Entre temps, Nanako est comme miraculeusement revenue à la vie. Mais Teddie, quant à lui, a disparu, retourné sans trop que l’on sache comment dans son monde. Le dimanche 4 décembre, tout le monde est inquiet pour l’ourson. Le club des Limiers se retrouve pour en discuter et poursuivre leur enquête. Ils arrivent à la conclusion que la seconde lettre, celle qui menaçait l’équipe de protagonistes, n’a pas été écrite par Namatame, le ravisseur supposé de Nanako.

Tout le monde décide donc de rendre une petite visite à Namatame. Il leur apprend que c’est lui qui a jeté les membres de l’équipe dans la télévision, afin de les sauver d’une mort qu’il jugeait certaine. Bien sûr, en allant les sauver vous-même, vous lui avez donné des raisons de poursuivre, croyant bien faire. Enfin, il vous affirme n’avoir tué personne.

La suite au 5 décembre

Le lundi 5 décembre, l’école est fermée, et d’un commun accord avec vos camarades vous décidez d’interroger le maximum de PNJ pour acquérir de nouveaux éléments utiles à votre enquête. Il va vous falloir discuter avec tous les PNJ présents au centre commercial Junes, dans le quartier commerçant Nord et Sud, ainsi que dans la plaine inondable de Samegawa. Il faudra leur poser deux questions, la seconde se débloquant une fois la première posée à tout le monde. C’est un peu long et fastidieux. Une fois que vous aurez parlé à tout le monde, vous vous retrouverez automatiquement au restaurant avec vos amis.

La discussion tourne évidemment autour de l’affaire. Arrive alors un moment clé, où l’on vous demande qui est le coupable le plus probable. Vous avez seulement trois essais, et pas mal de noms auxquels vous n’aviez peut-être même pas pensé. Si vous vous ratez, vous n’aurez pas accès à la vraie fin. Il vous faudra cliquer deux fois sur « Quelqu’un d’autre » pour avoir accès à la bonne réponse : Tohru Adachi.

Au fil des discussions, et après être arrivé à l’hôpital, Adachi s’échappe en passant par une télévision. Vous décidez d’un commun accord de rentrer vous reposer avant de partir à sa poursuite. C’est le mercredi 7 décembre que vous retrouvez Adachi dans le monde de la télévision. Il vous avoue tout avant de s’enfuir à nouveau. Finalement, c’est dès le jeudi 8 décembre que vous pourrez enfin explorer le donjon de Adachi, toujours en passant au préalable par Junes. Notez que vous n’avez que jusqu’au 24 décembre pour vous occuper de son cas. Après cela, il sera trop tard, et vous obtiendrez une fin différente. Profitez de ce temps pour boucler vos liens sociaux restants, notamment celui de Marie, personnage exclusif de la version Golden.

Mars, l’ultime rendez-vous ?

Après avoir démis Adachi et vécu quelques beaux moments avec vos amis avant votre départ, le jeu vous impose d’aller parler à tous les personnages avec qui vous avez tissé des liens forts. Pour cela, il va vous falloir faire un tour exhaustif de la ville et ses environs. Une fois ceci fait, il vous sera proposé de rentrer chez vous pour vous préparer pour le lendemain. Choisissez « Non », et continuer à déambuler dans la ville. Examinez l’ascenseur de chez Junes, et choisissez « Oui ». Toute l’équipe vous rejoindra alors à l’aire de restauration.

Une fois revenu devant l’ascenseur, partez en direction de la plaine inondée, descendez les marches, et interrogez Dojima sur le jour de votre arrivée. Retournez ensuite dans la chambre de velours où Igor vous tendra un objet vous permettant de « révéler la véritable conclusion de ce périple ». Il vous invite alors à vous rendre « où tout a commencé », autrement dit à la station service.

Rendez-vous à la station service, où un employé à l’allure banale vous attend. Parlez lui en lui posant vos différentes questions jusqu’à ce qu’il vous révèle sa vraie nature. Il s’agit en réalité d’un dieu, qui vous invite à le rejoindre dans le monde de la télévision, où vous découvrirez un nouveau donjon. Rassemblez tout le monde à l’aire de restauration de Junes, et partez à l’exploration. Une fois le donjon terminé et le boss vaincu, vous accéderez à la véritable fin. Attention toutefois, ils ne vous feront pas de cadeau.