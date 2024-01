Guide des mauvaises fins – Persona 4 Golden

Quatre fins moins heureuses…

Quelles que soit la fin que vous choisissez d’avoir, il est bon de noter que tout se joue, avant toute chose, au mois de décembre. Si vous souhaitez vous lancer dans la complétion intégrale du jeu en obtenant chacune des fins proposées, l’idéal est donc de conserver une sauvegarde prenant place juste avant le 3 décembre, date à laquelle tout commence, suite à l’arrivée de Nanako à l’hôpital. Les quatre fins que vous découvrirez ici ont par ailleurs un point commun : elles ne sont pas particulièrement heureuses…

Fin numéro 1

Rendez-vous le 3 décembre, à l’hôpital, après que les signes vitaux de Nanako aient disparu du moniteur et que le médecin en charge de la jeune fille se soit platement excusé auprès de la famille et des amis. Ces derniers, sous l’impulsion de la colère, se rendent tous dans la chambre de Namatame, le kidnappeur, qui semble troublé. Après une discussion peu cohérente avec ce suspect tout trouvé, et son alter ego apparaissant brièvement dans la télévision, vous voici devant un choix cornélien : défendre le prétendu tueur en série, ou venger la mort de Nanako.

Pour obtenir cette première « mauvaise fin », il va vous falloir choisir la vengeance. Pour cela, arrivé au moment où Yosuke vous demande ce que vous souhaitez faire, il faut répondre : « On pousse cette ordure » (ou « Push the bastard in » si vous jouez à la version non traduite). Ceci fait, le club des Limiers se retrouve une dernière fois devant le corps sans vie de Nanako, puis le jeu saute instantanément à la date du 21 mars. Le brouillard n’a pas disparu.

La télévision annonce quelques informations peu ragoûtantes, vous laissant l’impression tenace d’avoir manqué quelque chose (et c’est le cas). Puis Dojima vient vous rejoindre dans le salon, vous pose une question lourde de sens, et vous ramène à la gare. Vous voici devant l’ultime cinématique de cette fin peu glorieuse.

Fin numéro 2

Toujours le 3 décembre, après la mort tragique de Nanako, toute l’équipe s’est ruée dans la chambre de Namatame. Plutôt que de pousser ce dernier dans la télévision, ce qui revient à mettre un terme à sa vie, vous tentez le plaidoyer de ce tueur en série présumé. Lorsque Yosuke vous demandera quoi faire, il faudra répondre à ses questions dans l’ordre exact décrit ci-dessous :

Non, une minute…

On ne sait pas tout.

Ce qu’il pense vraiment.

Un tuc me chiffonne.

On passe à côté d’un truc.

Je suis désolé…

Dans la version non patchée en français, voici les choix à faire :

Wait a second here…

We’re missing something.

Namatame’s true feelings.

Something’s bothering me.

We’re missing something.

I got nothing…

L’équipe décide donc de laisser Namatame entre les mains de la justice, plutôt que de se faire justice elle-même. En retournant dans la chambre de Nanako, le médecin annonce alors que la jeune fille est revenue à elle. Là encore, le jeu saute directement à la date du 21 mars, où le protagoniste, devant la télévision, apprend que Namatame a avoué les faits, hormis les deux premiers meurtres. Une nouvelle fois, Dojima vous pose une question lourde de sens, puis vous dépose à la gare, où vous aurez droit à la cinématique du départ.

Fin numéro 3

C’est une nouvelle fois le 3 décembre que nous nous retrouvons. Après la mort de Nanako, l’équipe part en quête de réponses ou de vengeance dans la chambre de Namatame. Ce coup-ci, il va falloir répondre exactement dans le même ordre que pour l’obtention de la vraie fin aux questions de Yosuke, afin de faire avancer encore un peu l’intrigue. Voici donc les choix à faire dans l’ordre d’apparition :

Non, une minute…

On ne sait pas tout.

Ce qu’il pense vraiment.

Un truc me chiffonne.

On passe à côté d’un truc.

Tu te calmes !

Si vous jouez à la version anglaise non patchée, voici les réponses qu’il vous faudra donner :

Wait a second here…

We’re missing something.

Namatame’s true feelings.

Something is bothering me.

We’re missing something.

Calm the hell down !

Après cette discussion animée, l’équipe réfléchit donc à la suite des événements. Quelque chose ne colle pas. Prévenue par une infirmière, l’équipe retourne dans la chambre de Nanako pour constater que la jeune fille est bel et bien vivante, tandis que Teddie a disparu. Le club des Limiers rentre alors se reposer. Quelques dialogues et un passage par la chambre de velours plus tard, vous voilà à chercher la vérité parmi les PNJ disséminés dans le quartier commerçant, la plaine inondable et à Junes. Il va vous falloir poser deux questions à chacun des PNJ ayant quelque chose à vous dire avant que le jeu ne décide de réunir toute l’équipe au restaurant, où l’heure du verdict a sonné : qui est le coupable ?

Pour obtenir cette « mauvaise fin », il va vous falloir répondre trois fois à côté de la plaque. Sachant que la bonne réponse est Tohru Adachi, il ne vous reste plus qu’à en choisir trois autres. Ceci fait, le jeu saute à la date du 21 mars, où la télévision vous révèle que Namatame a avoué les différents enlèvements mais nie en bloc les meurtres. Ce coup-ci, Dojima se demande à voix haute si Namatame a vraiment tué les deux victimes. Lorsque vous lui aurez donné votre avis, il vous conduire à la gare pour l’ultime cinématique.

Fin numéro 4

Cette fin-là est un peu particulière. En effet, elle dépend de votre rang de lien social avec Tohru Adachi. Si vous l’avez maximisé avant d’arriver à décembre, alors il vous sera possible de prendre le parti de ce criminel auprès de vos amis sortis avec vous du restaurant, après avoir déterminé qu’il s’agissait du coupable, en leur demandant de ne pas incriminer Adachi auprès des autres membres du club.

Vous retrouverez alors le policier un peu plus tard pour discuter avec lui. En lui expliquant que vous êtes de son côté et en brûlant sa lettre de menace, vous deviendrez son complice direct, et il ne sera pas inculpé pour ses crimes. Une fois la discussion terminée, le jeu saute au 21 mars, et la télévision vous révèle que Namatame a avoué les différents enlèvements mais nie toujours les meurtres. Là encore, Dojima s’interroge sur la culpabilité de Namatame vis-à-vis des meurtres. Une fois que vous lui aurez donné votre avis, il vous conduira à la gare où vous attend l’ultime cinématique.

Notez que cette fin vous permet, à l’instar de la vraie, de créer Magatsu Inazami dans le New Game +.