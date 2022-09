Disponible depuis le 30 juin dernier au Japon, void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 va bientôt arriver chez nous, en Occident. En effet, par l’intermédiaire d’un trailer diffusé hier sur YouTube, le studio de développement Nippon Itchi Software et l’éditeur NIS America ont annoncé que le roguelite sortira l’an prochain, au cours du printemps 2023, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Ah shit, here we go again to save Toriko !

Prenant place après les événements du premier épisode de la série, void tRrLM(); //Void Terrarium, cette suite nous plongera dans un monde dystopique contaminé par des champignons toxiques dans lequel Robbie le robot doit fouiller les vestiges de la mémoire de cloudAI afin de guérir Toriko, la dernière survivante de l’humanité, d’une nouvelle maladie mortelle.

En plus de pouvoir récupérer et améliorer notre équipement ainsi qu’obtenir des capacités et compétences spéciales pour accomplir notre quête, le titre nous donnera la possibilité de personnaliser la jeune fille et de décorer le terrarium de façon plus poussée que par le passé.

Rendez-vous en 2023 pour en apprendre davantage sur void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2. Notez au passage que le jeu sera traduit en anglais à défaut d’avoir droit à une localisation française au lancement.