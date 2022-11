Avec son nom à la typographique particulière, void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 nous avait promis une sortie au printemps prochain dans nos contrées occidentales. Le contrat est plus que rempli puisque l’on a désormais une date de sortie fixée à la fin de l’hiver accompagnée d’une bande-annonce. Prenez votre agenda, Toriko et Robbie seront bientôt de retour.

Protéger l’humanité coûte que coûte

Suite directe du premier Void Terrarium mais pouvant être joué sans avoir fait le précédent (bien que préférable pour les références), ce nouvel opus nous fera une nouvelle fois suivre le petit robot Robbie. Celui-ci doit se rendre dans les vestiges de la mémoire de CloudAI pour guérir Toriko, sa précieuse amie et dernière survivante de l’humanité. Les mécaniques restent similaires à la première aventure, avec davantage de personnalisation et de nouvelles compétences pour tenter d’avancer le plus loin possible.

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 sera disponible le 3 mars 2023 en Europe. Il est prévu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, aussi bien en numérique qu’en version physique. Celle-ci est d’ailleurs déjà disponible en précommande sur Amazon dans une édition deluxe vendue à seulement 49.99€. Elle regroupe le jeu en physique, un mini-artbook, la bande-son digitale et bien sûr, le jeu en version boîte.