void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 est un jeu rogue-lite qui fait suite au premier épisode du même nom. On y suit les aventures d'un robot appelé Robbie ainsi qu'une jeune fille dénommée Toriko que le premier va devoir sauver. L'univers prend place dans un monde dystopique contaminé par des champignons toxiques et notre robot doit veiller sur la dernière survivante de l'humanité. Il faut alors travers de nombreux donjons en améliorant l'une de nos armes et profiter de divers bonus pour aller le plus loin possible.