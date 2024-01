Voici les 20 jeux qui ont été le plus vendus en 2023 en Europe

Le foot reste en tête

Avec 182 millions de jeux PC et consoles vendus sur le sol européen en 2023, on retrouve énormément de copies d’EA Sports FC 24, qui domine sans grande surprise ce classement. Le football est encore très populaire sur le continent et le jeu d’Electronic Arts règne toujours en maître, malgré un changement de nom qui a pu lui mettre des bâtons dans les roues, faisant ainsi moins bien que FIFA 23 en son temps (avec 9% en moins). Et c’est aussi une année en baisse pour un autre marronnier puisque le dernier épisode de Call of Duty n’arrive même pas dans le top 3, bien dépassé par un Hogwarts Legacy qui est passé pas loin de l’exploit.

Voici le classement des 20 jeux les plus vendus en Europe en 2023 :

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 3 Grand Theft Auto 5 Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Red Dead Redemption 2 Super Mario Bros Wonder Spider-Man 2 Star Wars Jedi: Survivor Assassin’s Creed Mirage Mario Kart 8: Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 F1 23 Nintendo Switch Sports Resident Evil 4 Remake God of War Ragnarok NBA 2K23 It Takes Two

Précisons tout de même que si les chiffres de l’institut comptent également les chiffres dématérialisés, ces derniers ne sont pas toujours connus chez certains éditeurs et studios, comme Nintendo et Larian (ce qui peut expliquer l’absence de Baldur’s Gate 3 ici). Côté consoles, 7,4 millions de machines ont été vendues et la PS5 connaît un bon de +177% en Europe, bien aidée par la fin de la pénurie. Elle se trouve donc en tête des ventes devant la Switch qui accuse une baisse de 10%, mais qui reste devant la Xbox Series dont les ventes sont aussi réduites de 18%.

On apprend aussi que la France est le troisième pays européen consommateur de jeux vidéo, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne, et devant l’Espagne et l’Italie.