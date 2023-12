Visions of Mana va faire revivre la saga de RPG de Square Enix avec un épisode semi-ouvert

Un nouveau départ pour la licence culte

Visions of Mana est un nouvel action-RPG qui prend place dans un monde semi-ouvert, dans lequel on va principalement contrôler Val, un guerrier chargé de protéger son amie d’enfance qui a été choisie pour redonner vie au flot de mana via le gigantesque arbre mythique de la licence. Un nouvel épisode qui profitera donc des avancées effectuées par le récent Trials of Mana, en poussant les curseurs un peu plus loin et en s’offrant une bande-son assurée par Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito et Ryo Yamazaki.

Pour le moment, ce Visions of Mana est prévu pour sortir dans le courant de l’année 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (pas de version Xbox One au programme donc).