Square Enix officialise un nouveau jeu Mana en développement sur consoles

Alors que le remaster de Legend of Mana vient de sortir il y a quelques jours, Square Enix a tenu un livestream pour célébrer le 30ème anniversaire de la franchise. On y a appris que Trials of Mana arriverait sur mobile ou encore qu’un anime Legend of Mana était en cours de production. Mais le clou du spectacle, c’est bien sûr la confirmation qu’un nouveau jeu Mana est actuellement en développement.

Un nouveau Mana pour dans plusieurs années

Square Enix semble avoir suffisamment tâter le terrain pour lancer la production d’un nouvel épisode pour sa série de JRPG. Après un remake de Trials of Mana presque lamentable, les itérations qui ont suivi ont été plus convaincantes, avec un Trials of Mana qui a eu droit à un remake très correct, et un remaster de Legend of Mana réussi.

Malheureusement, hormis la confirmation qu’un nouveau jeu Mana est en développement, nous n’apprenons pas grand chose de plus. Enfin, vous me direz, c’est déjà une très grande nouvelle en soi. Masaru Oyamada, producteur de la franchise, confirme qu’un nouvel épisode est en développement mais que pour l’instant, le titre est encore au tout de début de sa conception. Il aurait aimé diffuser une bande-annonce mais c’est encore trop tôt.

Il rajoute que l’annonce sera faite en temps et en heure et que le développement a encore du chemin à parcourir. On sait cependant qu’il s’agit bien d’un nouveau Mana à destination de nos consoles de salon, donc n’ayez craintes, pas d’itération mobile en vue. On vous tiendra bien sûr informé de l’évolution du projet.