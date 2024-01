Non, Visions of Mana ne sera pas disponible directement sur le Xbox Game Pass

Pas de Game Pass pour le jeu, du moins pas à sa sortie

Le Microsoft Store a fait un faux espoir à celles et ceux qui attendaient de découvrir Visions of Mana directement sur le Xbox Game Pass. On pouvait y retrouver des mentions concernant l’ajout de l’action-RPG dans le service, ainsi que des formules comme « Play day one » (« jouez-y dès la sortie ») qui laissaient entendre que le jeu serait compris dans l’abonnement directement.

Ce qui n’est pas le cas, comme a pu le confirmer Eurogamer auprès de Xbox, qui déclare :

« Nous sommes conscients que Xbox.com a formulé un langage indiquant que Visions of Mana arriverait sur Xbox Game Pass et pouvons confirmer qu’il s’agissait d’une erreur. Bien que nous mettions constamment à jour la bibliothèque et recherchions de nouvelles façons d’offrir aux abonnés de la valeur et du choix, nous n’avons pas l’intention d’apporter Visions of Mana au Game Pass pour le moment. »

Fausse alerte donc, malgré le rapprochement certain entre Square Enix et l’entreprise de Phil Spencer. En tout cas, pour la sortie du jeu, puisque voir le titre débarquer dans quelques années sur le service reste sans doute sur la table.

Visions of Mana est prévu pour cet été sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.