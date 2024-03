Visions of Mana : Premier avis après avoir joué au prochain JRPG de la série Mana

Un nouvel opus original qui ne manque pas de féérie

Avec Visions of Mana, Square Enix relève le défi de revitaliser une série qui n’avait pas vu de nouveau titre principal depuis 15 ans étant donné que Trials of Mana était un remake. Cela représente donc un défi pour Square Enix qui doit redonner un nouveau souffle à la licence tout en gardant ce qui a fait son succès. Heureusement, l’éditeur peut s’appuyer sur Koichi Oshii, le créateur de la série, qui a joué un rôle actif dans le développement, notamment dans la conception des montres.

Visions of Mana embrasse pleinement l’esthétique féerique et colorée caractéristique de la série, comme nous l’avons constaté en explorant la première zone du jeu, une prairie verdoyante invitant à l’aventure. Quant à l’histoire, elle semble s’inscrire dans la tradition des JRPG classiques, avec une trame qui, bien que familière, pourrait receler des profondeurs inattendues. Toutefois, notre session de jeu, trop brève, ne nous a pas permis d’évaluer pleinement le potentiel narratif ou le développement de ses personnages.

Dans Visions of Mana, le scénario se déploie autour d’un événement sacré se produisant tous les quatre ans, où des offrandes sélectionnées dans le monde entier entreprennent un voyage vers l’Arbre de Mana pour renouveler le cycle du Mana. Un protecteur des âmes est désigné pour veiller sur elles durant leur voyage. Cette fois, c’est Val qui a été choisi pour cette mission. Quand son amie d’enfance est choisie comme l’offrande à venir, il se joint à elle, déterminé à la soutenir tout au long de son pèlerinage.

Le jeu prend la forme d’un monde semi-ouvert où l’on va explorer différents environnements assez vastes durant ce périple. Lors de notre session, nous avons pu naviguer dans l’une des premières zones du jeu de manière assez libre, avant de pénétrer dans un donjon pour une expérience plus dirigée qui s’est conclu par un boss. Etant donné que nous avons pu jouer avec les voix japonaises et anglaises, on en profite pour préciser que toutes deux seront disponibles au lancement, de même que les textes en français bien évidemment.

De nouveaux héros élémentaires

Visions of Mana s’inscrit dans un schéma assez classique du jeu de rôle nippon, rappelant celle de Tales of Arise, mais avec une touche de mignonnerie supplémentaire. Fidèle à ses thèmes de prédilection, la nature et les différents éléments du mana, le titre propose des décors très éclatants et colorés. Cela le rend ainsi très agréable à l’œil d’autant qu’il offre un rendu graphique plus que correct. Vous pouvez explorer pour trouver des coffres, réaliser des quêtes annexes et combattre des groupes de monstres. Ces derniers arborent d’ailleurs toujours des designs adorables même si le bestiaire sait se montrer menaçant quand il le faut comme en témoigne notre combat contre un imposant boss mante religieuse.

Parmi les créatures familières, on retrouve les incontournables Rabites, accompagnés de nouveautés imaginées par Koichi Oshii. Parmi ces créations, nous avons les Pikuls, il s’agit d’énormes montures qui permettent d’explorer les vastes étendues ouvertes du jeu. Ces créatures qui sont décrites comme un curieux mélange entre un Yorkshire terrier, un tatou, et le dieu égyptien Anubis. Visiblement, nous sommes devant la mascotte de cet opus qui ne manquera pas de remplir les boutiques de Square Enix avec des peluches.

Visions of Mana ne déroge pas non plus à ses habitudes en matière de gameplay dynamique. Le jeu permet de gérer un trio de combattants aux capacités distinctes, offrant la possibilité de basculer entre eux à tout moment, tant pour l’exploration que pour les combats. Chaque personnage apporte son propre style au groupe : Val manie une puissante épée à deux mains, le garçon-chat excelle dans l’art du katana avec des attaques rapides, et la démone maîtrise la magie, capable de soigner et d’invoquer un dragon pour soutenir l’équipe. Chacun possède des techniques et sorts que l’on pourra assigner via les menus. A noter que l’amie d’enfance de Val n’était pas jouable dans cette démo, elle intervenait néanmoins en tant que support.

Au niveau du système de combat, les sensations sont bonnes bien que certains combats peuvent devenir légèrement chaotiques et que l’exécution des combos montre une certaine rigidité. Malgré cela, le système de combat est efficace et conserve une belle dynamique. La véritable finesse du jeu réside dans la gestion des esprits élémentaires. Au fil de leur aventure, les personnages recrutent divers esprits, qu’ils peuvent ensuite équiper pour modifier leur style de combat. Cela passe par un changement visuel au niveau des costumes, mais aussi des armes.

Pour le moment : classique et correct

En équipant ces esprits, Val et ses compagnons peuvent radicalement changer de rôle et de style de combat. Val peut ainsi endosser le rôle de tank, se parant d’une armure lourde, maniant une épée courte et un grand bouclier, tandis que le garçon-chat se spécialise dans un rôle de voleur, agissant avec agilité grâce à deux dagues. Ces transformations s’accompagnent de nouveaux combos, techniques spéciales, et attaques ultimes distinctes pour chaque configuration. Le système intervient également dans l’exploration puisque les esprits débloquent certains passages comme l’esprit du vent qui peut vous faire décoller pour réaliser de grands sauts ou dévoiler des plateformes volantes.

Il est probable que le succès de Visions of Mana passera par l’exploitation de cette mécanique. On attend tout de même d’expérimenter plus de situations pour pleinement s’exprimer là-dessus. Toujours est-il que notre ressenti est plutôt positif pour le moment, même s’il ne faut pas s’attendre à une révolution en matière de RPG et en tant que nouvel opus de la franchise Mana. La bande-son semble également très prometteuse avec plus de 100 titres annoncés et des thèmes dynamiques à la manière d’un Final Fantasy VII Remake/Rebirth. Pour le moment, ce que l’on a entendu nous a plutôt plu même si l’on vous avoue qu’en combat, avec tous les effets sonores des attaques et les voix des personnages, il nous a été impossible d’entendre clairement les thèmes de combat.

Pour le retour d’un nouveau titre principal dans la série Mana après tant d’années, Square Enix choisit une approche prudente avec Visions of Mana, en s’alignant sur l’esprit et les fondamentaux qui ont fait le succès de la franchise. Nous sommes devant un JRPG aux combats dynamiques et aux couleurs vibrantes. Dans l’ensemble, notre retour est plutôt positif et nul doute que les fans de Secret of Mana et ceux en manque d’Action-RPG japonais apprécieront.