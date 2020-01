Dragon Ball Z : Kakarot dévoile son système de progression

Bandai Namco et Cyberconnect2 viennent de sortir un nouveau trailer pour Dragon Ball Z : Kakarot présentant la progression du personnage.

Entre combats, entraînements et repas

Après nous avoir dévoilé les configurations minimales requises, Bandai Namco nous parle du système de progression. Le trailer présente donc les différents moyens de progression du joueur pendant l’aventure, un système qui comblera tout le monde.

Vous allez pouvoir améliorer votre personnage au gré des combats, collecter des power-ups en explorant, acquérir des compétences via le tableau communautaire, apprendre des attaques par la formation et augmenter les statistiques en mangeant jusqu’à plus faim tel un Saiyan qui se respecte.

Dragon Ball Z : Kakarot est prévu pour le 16 janvier au Japon sur PlayStation 4 et Xbox One; à noter que sa sortie internationale se fera le lendemain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.