Dragon Ball Z Kakarot : Voici les configurations minimale et recommandée

Il y a peu, Dragon Ball Z Kakarot nous présentait ses fonctionnalités avec un trailer qui plaira assurément aux fans. Désormais, le RPG de Bandai Namco fait le point sur les configurations requises pour faire tourner convenablement le titre sur PC. Voyons un peu ce qu’il faut pour faire tourner la bête.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 SP1 64-bit

Processeur : Intel Core i5-2400 ou AMD Phenom II X6 1100T

Mémoire vive : 4 Go de mémoire

Graphiques : GeForce GTX 750 Ti ou Radeon HD 7950

DirectX : Version 11

Espace disque : 36 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i5-3470 or AMD Ryzen 3 1200

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Graphiques : GeForce GTX 960 ouRadeon R9 280X

DirectX : Version 11

Espace disque : 40 Go d’espace disque nécessaire

Alors, ça passe ? Rappelons que Dragon Ball Z Kakarot est attendu pour le 17 janvier 2020 sur PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox One.