Vicarious Visions est désormais complétement fusionné avec Blizzard pour devenir Blizzard Albany

En janvier 2021, on apprenait que Vicarious Visions était en train d’être absorbé par Blizzard. Une fusion qui a surtout été motivée par le développement de Diablo II Resurrected, dont le studio s’est occupé pour le compte de l’éditeur. Depuis tout ce temps, on pensait que la fusion était bien établie, mais il manquait bien un étape, celle de la mort du studio Vicarious Visions en tant que tel, pour être renommé et intégré pleinement aux effectifs de Blizzard.

Une nouvelle branche s’ouvre chez Blizzard

C’est dans un tweet que l’on a donc pu voir que Vicarious Visions était désormais complétement absorbé par Blizzard, afin de devenir Blizzard Albany :

« Nous avons officiellement fusionné avec Blizzard Entertainment. Notre équipe de développement restera à Albany (à New-York) et entièrement dédiée aux jeux Blizzard. »

Cela veut donc dire que dorénavant, l’équipe que l’on connaissait sous le nom de Vicarious Visions ne va plus travailler du côté des licences d’Activision, mais plutôt de celles de Blizzard, bien qu’il s’agisse d’un seul et même groupe.

En plus de Diablo II Resurrected, le studio avait aussi œuvré sur Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 et Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. On attend maintenant de voir si cette nouvelle appellation permettra aux équipes de travailler sur autre chose que des remasters ou des remakes.