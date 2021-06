Les versions next-gen de Star Wars Jedi: Fallen Order pourraient arriver vendredi

Même si le jeu a déjà eu droit à une optimisation sur PS5 et Xbox Series, les vraies versions next-gen de Star Wars Jedi: Fallen Order ne sont toujours pas disponibles. Le site officiel de Star Wars nous avait promis que ces versions arriveraient durant l’été, mais le site The Gamer indique que ce n’est qu’une question de jours avant de voir Cal débarquer sur ces consoles.

Une sortie surprise ?

Le site rapporte que de sources en provenance de revendeurs anglais indiqueraient une sortie de Star Wars Jedi: Fallen Order sur PS5 et Xbox Series dès ce vendredi 11 juin.

Ces versions seraient donc officialisées et rendues disponibles en même temps, comme une annonce surprise (désolé d’avoir gâché l’effet). Et si les sources sont correctes, cela veut aussi dire que le jeu aura droit à des versions physiques pour ces plateformes. Rappelons que la mise à jour des versions PS4 et Xbox One devrait être gratuite.

Rendez-vous ce vendredi pour savoir si tout cela est vrai.