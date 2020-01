Sorti le 25 octobre sur les autres supports, The Outer Worlds a plutôt convaincu les joueurs et la presse. Décrochant un avis plutôt élogieux dans nos colonnes, le RPG de Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas) nous avait promis une sortie sur Switch courant 2020. Bonne nouvelle, il ne faudra pas patienter encore bien longtemps.

Jouez à The Outer Worlds partout

Le rendez-vous à noter est donc celui du 6 mars 2020, date à laquelle The Outer Worlds s’installera sur les consoles de Nintendo. Le titre sera disponible au prix de 59.99€ et sera accessible aussi bien en numérique via l’eShop que dans le commerce avec une version boîte.

Grosse déception par contre, l’édition physique n’inclut pas de cartouche mais un code de téléchargement. Le poids n’est pas encore connu mais prévoyez un peu d’espace vu le monde assez massif du soft. Nul doute qu’il faudra réorganiser un peu sa carte SD. Les précommandes ne devraient plus tarder.

Si vous voulez en savoir plus sur le soft, sachez que notre soluce complète de The Outer Worlds est déjà accessible. Pour les possesseurs d’une version PC, PlayStation 4 et Xbox One, l’aventure continuera bientôt aussi puisqu’un DLC est attendu pour 2020, sans date précise pour l’instant.