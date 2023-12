Même la version physique d’Avatar: Frontiers of Pandora nécessiterait d’avoir une connexion pour être installée

Les limites et les contraintes du format numérique commencent à se faire de plus en plus ressentir au fur et à mesure que le format physique disparait (même s’il reste encore populaire en France). Mais ces problèmes deviennent particulièrement préoccupant quand ils viennent empiéter sur l’expérience de jeu des personnes qui ont préféré acheter leurs jeux en boîte. Comme dans le cas d’Avatar: Frontiers of Pandora, le dernier jeu d’Ubisoft, qui nécessiterait d’avoir accès à une connexion internet pour pouvoir installer le titre sur votre console. Et ce, même si vous avez le disque.