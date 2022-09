Vengeful Guardian Moonrider : le jeu action-plateforme rétro s’annonce pour cet automne

Développé par le studio JoyMasher et édité par The Arcade Crew, Vengeful Guardian Moonrider s’annonce pour les amateurs de jeux de plateformes rétros. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de l’essayer durant la Gamescom 2022 à Cologne. C’est donc l’occasion pour nous de vous présenter le jeu avec quelques impressions.

Entre Megaman et Shinobi

Il faut savoir que le studio JoyMasher était déjà responsable du sympathique (mais non sans défaut) Blazing Chrome. Avec Vengeful Guardian Moonrider, le studio continue à emprunter aux titres culte d’antan de l’ère 16-bit afin d’offrir un jeu dans cette veine. On nous a ainsi confié que parmi les références de ce jeu de plateforme action en side-scrolling, il y avait entre autres Megaman ou encore Shinobi.

L’histoire se résume ainsi : Après avoir construit une armée de super soldats comme armes de guerre, les autoritaristes scellent involontairement leur propre destin en déployant un puissant guerrier ninja connu sous le nom de Moonrider. Conçu comme un outil pour préserver le régime totalitaire, le Moonrider rejette son objectif initial et mène une bataille sans relâche pour se venger de ses créateurs et de ses camarades super soldats.

Vous l’aurez compris, la narration ne sera pas au cœur du jeu à l’image de jeux du passé qui baignent dans cet esprit, en revanche vous pouvez vous attendre à une bonne dose d’action et de challenges. Votre Moonrider peut sauter en prenant appui sur les murs, attaquer avec son katana et surtout effectuer des coups de pieds dévastateurs. Cette dernière mécanique est d’ailleurs assez amusante puisqu’elle permet de rebondir et d’enchaîner plusieurs attaques d’affilées et passer d’un ennemi à l’autre (chaque coup octroie en plus une petite frame d’invincibilité). Il peut aussi courir, et typiquement il peut être un de ces titres prisés par les speedrunners.

Au cours du jeu, Moonrider pourra également s’équiper de puces afin d’affiner son style de combat. Par exemple, après le premier boss, nous avons eu l’occasion d’obtenir une puce débloquant un double saut. Précisons que le jeu est toujours en développement et que l’on a précisé qu’il avait encore besoin d’équilibrage sur certains aspects. En tout cas il nous a semblé assez honnête, et mention spéciale à la bande-son qui fait forte impression.

Vengeful Guardian Moonrider sortira cet automne sur PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation et Amazon Luna.