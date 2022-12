Vengeful Guardian: Moonrider ravira les amateurs de 16-bit le 12 janvier 2023

Dévoilé pendant la période de la Gamescom cet été, Vengeful Guardian: Moonrider est relativement silencieux depuis. Pourtant, il est quelque peu attendu par les amateurs de speedruns et les personnes qui adulent l’ère 16-bit. Chapeauté par JoyMasher, studio qui était à l’œuvre sur le sympathique Blazing Chrome, et repéré par The Arcade Crew, le titre a désormais une date de sortie logée pour le début de l’année prochaine.

Le totalitarisme n’a qu’à bien se tenir

Vous êtes un Moonrider, un puissant guerrier ninja initialement conçu pour préserver le régime totalitaire, qui va finalement se retourner contre son objectif initial et mener une guerre sans merci pour se venger de ses créatures. Un pitch de base qui servira de toile de fond pour nous proposer un platformer rempli d’action en sidescrolling sous une esthétique qui rend hommage à l’ère 16-bit.

Danilo Dias, cofondateur de JoyMasher et Art Director, a profité du dernier communiqué de presse pour déclarer : « De l’utilisation des techniques d’enregistrement audio des années 90 à la palette de couleurs qui serait parfaitement à l’aise sur Mega Drive, nous voulions que tous les aspects de Vengeful Guardian: Moonrider rendent un hommage fidèle et appuyé à l’ère fondatrice des jeux qui nous ont inspiré pour créer le nôtre. La limpidité des grands classiques du jeu d’action plateforme influence largement le game design actuel, et Vengeful Guardian: Moonrider en est une parfaite illustration. Voici notre propre interprétation des meilleures expériences rétro, qui démontre à sa façon comment une proposition historique peut encore évoluer aujourd’hui. »

Vengeful Guardian: Moonrider sera disponible sur PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Amazon Luna.