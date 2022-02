Vengeance is Mine

Vengeance is Mine est un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne édité par 110 Industries. Intégrant des combats de mecha, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire de Gabriel Jaeger, un homme survivant à un assaut meurtrier perpétré par trois voyageurs temporels. Equipé d’un prototype d'armure, notamment capable de remonter le temps, intitulé HYDRA, ce personnage part en quête de vengeance contre les personnes qui ont tenté de mettre un terme à son existence.