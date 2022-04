Vampire The Masquerade – Bloodhunt nous dévoile un trailer exclusif

Vampire The Masquerade – Bloodhunt, le Battle Royale Free to Play de Sharkmob, sort officiellement demain. Grâce à un évènement presse organisé par le studio, nous avons pu visiter les lieux et en apprendre plus sur les coulisses du développement. En exclusivité française, nous avons même eu accès à un trailer jamais dévoilé auparavant.

Quand Bloodhunt dévoilait ses crocs pour la première fois

Durant notre tour du propriétaire, les développeurs nous ont donné accès à un trailer encore jamais diffusé et conçu durant les débuts du développement. Une longue séquence nous donnant les grandes lignes du jeu, à savoir une ambiance sombre et oppressante dans une ville de Prague en proie à la guerre entre vampires. Sans oublier les chasseurs qui prendront la forme de PNJ qui vous attaqueront à la première occasion.

Comme nous ont par exemple confié les artistes du studio, il y avait dès le départ cette envie de se rapprocher des grosses séries au ton assez mature produites par HBO ou Netflix. Il profite évidemment du lore du jeu de rôle papier du même nom. Vous pourrez ainsi incarnez 7 archétypes de vampire différents empruntés à 4 clans bien connus.

Vous pourrez utiliser des armes à feu et de mêlée pour venir à bout de vos ennemis dans des joutes en solo ou en équipe de 3 joueurs dans la ville de Prague. Sans oublier les pouvoir vampiriques propres à chaque archétype qui définiront votre style de jeu.

Vampire The Masquerade – Bloodhunt sortira le 27 avril prochain sur PC et PS5 en free to play.