Bonne nouvelle pour les joueurs souhaitant faire l’acquisition d’un Valve Index, l’un des meilleurs casques de réalité virtuelle du moment. Celui-ci verra ses stocks réapprovisionnés à partir de ce lundi 9 mars mais il ne faudra pas traîner car le stock ne risque pas de faire long feu.

Ce n’est pas un hasard si le casque de Valve refait son apparition en ce début de mois de mars. Le très attendu Half Life Alyx, véritable fer de lance pour vendre des palettes entières de casques de réalité virtuelle, sort le 23 mars prochain. Et à chaque casque acheté, le jeu vous est offert. Un geste qu’on qualifierait presque de normal au vu des tarifs de la bête : 539€ le casque seul, 799€ avec les contrôleurs Valve Index, et 1079€ avec deux stations de base supplémentaire.

Malgré des prix aussi élevés, Valve s’attend à ce que tous les casques trouvent preneurs ce lundi : « en raison de la forte demande, nous nous attendons à ce que les stocks disponibles partent lundi. Toutes les commandes au-delà de cette quantité initiale seront honorées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues, car l’approvisionnement augmentera au cours des prochains mois. » Si le jeu fonctionne sur le Valve Index, sachez qu’il sera aussi compatible avec le HTC Vive et l’Oculus Rift.

Rendez-vous donc lundi 9 mars à partir de 19h sur la boutique de Steam si vous souhaitez faire l’acquisition du Valve Index. La prochaine vague de mise en vente pourrait prendre plus de temps que prévu, à cause de la diminution du rythme de production en Chine liée au Coronavirus qui sévit depuis quelques semaines.

Half-Life: Alyx is available March 23. Today we're releasing three new gameplay videos to give you a taste of the environments and situations you'll encounter in the game. Watch them all here: https://t.co/aTAnZA3lsU

— Valve (@valvesoftware) March 2, 2020