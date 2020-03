Valve avait d’abord pensé à Portal pour la VR

Alors que les premiers retours (très positifs dans l’ensemble) pour Half-Life : Alyx apparaissent un peu partout sur la toile, Valve en a profité pour accorder des interviews à quelques médias anglophones dont celle du site VG247 qui révèle une information assez intéressante. En effet, Half-Life n’était pas la seule, mais surtout pas la première licence à l’étude pour être portée sur VR.

Portal, Half-life : des choix restreints

Robin Walker, programmeur et designer chez Valve, précise qu’après The Lab (un jeu regroupant plusieurs expériences en VR) l’équipe a commencé à réfléchir à un projet plus ambitieux en piochant dans les nombreuses licences de la compagnie, le but étant d’économiser un maximum de ressources en ne repartant pas de zéro. En outre, comme il le précise dans les colonnes du site anglais : « Nous sentions que cela n’avait pas de sens de faire quelque chose en multijoueur, il n’y a pas assez d’audience pour ça ».

Ce qui fait tout de même un paquet de grandes franchises à exclure d’emblée comme Counter Strike, Left 4 Dead ou encore Team Fortress. Portal était donc le choix le plus logique pour l’équipe de développement. Malheureusement, il s’avère que l’exercice est bien plus compliquée sur ce support si particulier d’après Robin Walker : « Les puzzles qui demandent aux joueurs de maintenir une impulsion (ndlr : via la mécanique des portails) sont plus difficiles en réalité virtuelle. »

Il ne restait donc plus que Half-life. Il est intéressant de noter que Valve n’a pas cherché à mettre d’abord la priorité sur ce grand nom du jeu vidéo malgré des fans qui attendent un Half-Life 3 depuis un bail, mais que la compatibilité avec le casque de réalité virtuelle était privilégiée (il faut dire que Valve a aussi beaucoup investi dans ce domaine). Un choix, par défaut dirons-nous, qui a tout de suite marché avec le concept selon Walker. On rappelle que quelques échos laissent entendre que la firme chercherait à relancer la licence en commençant par cet opus sur VR.

Half-Life : Alyx est disponible sur Steam depuis le 23 mars dernier.