Un dataminer trouve le moyen de jouer à Half-Life : Alyx sans la VR

Il va s’en dire que le retour de la licence culte de Valve a déçu plus d’un fan avec Half-Life : Alyx, un titre exclusivement jouable avec un casque de réalité virtuelle. Malgré les très bons retours de la critique et des joueurs le concernant, le prix exorbitant du matériel est sans conteste un frein pour beaucoup. Même le fameux sentiment impulsif du gamer « j’achète cette console uniquement pour ce jeu » a ses limites.

A la surprise générale, nous apprenons aujourd’hui que quelqu’un a réussi à jouer au titre sans utiliser la VR. De quoi ouvrir la voie aux modders de tout poil.

La VR sans la VR

Malgré les déclarations de Valve qui a justifié le fait que le titre ne serait pas jouable au clavier et à la souris notamment à cause des interactions uniques propres à l’expérience en réalité virtuelle, un petit malin a trouvé le moyen de passer outre. Le fondateur de Valve News Network, Tyler McVicker, a déniché « la faille » lors d’un stream où il dataminait le jeu. Pendant plusieurs heures, il s’est amusé à tester différentes fonctions et des commandes normalement réservées aux développeurs.

Il est ainsi parvenu a se déplacer dans le jeu sans casque, mais le plus fort, c’est qu’il a réussi à rendre visible à l’écran les mains d’Alyx en tapant la commande « vr_enable_fake_vr_test » (l’extrait est disponible ici). Plus fort encore, il a pu explorer de nombreuses options permettant d’interagir avec le décor sans les fonctionnalités de la VR dont un HUD version Half-Life 2.

Bien entendu, cela reste encore assez archaïque au vu des images, mais cela devrait permettre aux modders de rendre le titre jouable sans VR. Toutefois, il est indéniable qu’une grande partie de l’expérience, et donc du plaisir de jeu, sera perdu si jamais cela devait arriver.