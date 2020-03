Si Valorant n’est attendu qu’en été, sachez qu’il est déjà possible de réserver son pseudo sur le site officiel de Riot. Alors si vous ne voulez pas vous faire voler votre pseudo fétiche et que vous n’avez pas encore de compte car vous ne jouer pas à League of Legend, Legend of Runterra ou encore TFT, on vous explique la marche à suivre.

Réserver ou modifier votre Riot ID pour Valorant

Pour commencer rien de plus simple : rendez-vous sur le site officiel de Riot Games.

Entrez votre adresse email comme demandé et ensuite indiquez votre date de naissance. La troisième et dernière étape de la création de votre compte sera l’introduction d’un nom d’utilisateur. Attention que ce nom d’utilisateur n’est pas votre pseudo Riot ! Une fois terminé, rendez-vous dans votre boîte mail afin de valider votre compte et d’y ajouter la double authentification avec numéro de téléphone (toujours utile en cas de piratage).

Une fois ceci fait, rendez-vous sur le lien suivant qui vous demandera alors de vous connecter avec vos identifiants fraichement créés. Une fois connecté, allez dans le coin en haut à droite où votre nom d’utilisateur est visible, cliquez dessus pour ouvrir les options et choisissez « Riot ID ». Celui-ci se composera de la manière suivante : Pseudo#Chiffre. Sachez que vous pouvez changer de Riot ID une fois tous les 30 jours. Votre ID sera publique sur les jeux, contrairement à votre nom d’utilisateur.

Il ne reste plus dés lors qu’à attendre les phases de bêtas qui devraient intervenir quelques semaines avant la sortie du jeu. En attendant vous pouvez allez entraîner votre aim sur CS : Go, Overwatch ou le tout récent Call Of Duty : Warzone.