Unknown 9: Awakening donne des nouvelles presque 4 ans après son annonce avec un nouveau trailer

Maitrisez le Fold

Après l’annonce de rachat du studio québécois Reflector Entertainment par Bandai Namco, nous n’avions plus eu de nouvelles de Unknown 9: Awakening dévoilé lors de la Gamescom de 2020. Comme bon nombre d’autres studios à l’époque, la pandémie a évidemment impacté le développement :

De l’intégration de Reflector au sein du groupe Bandai Namco aux épreuves et tribulations liées à la création d’une toute nouvelle propriété intellectuelle, tout en trouvant nos marques dans un environnement de travail pandémique puis post-pandémique, on peut dire sans risque de se tromper que cela a été un véritable parcours du combattant ! Cependant, ces dernières années n’ont pas seulement été consacrées à l’ajustement des processus et des flux de travail. Nous avons eu des idées, affiné notre approche narrative et exploré différents mécanismes et combinaisons pour créer des expériences de jeu qui se distinguent.

Pour rappel, il s’agit d’une aventure narrative à la troisième personne où vous explorez l’histoire de Haroona, un personnage énigmatique avec un passé complexe, qui est intrinsèquement lié à une réalité parallèle mystérieuse appelée le Fold, lui conférant des capacités surnaturelles.

Lorsque Haroona fut vue pour la dernière fois, elle était une jeune fille des rues de Chamiri, en Inde, incertaine de la manière d’utiliser ses capacités inhabituelles. Désormais adulte, Haroona a embrassé son don exceptionnel et s’est engagée à maîtriser les secrets du Fold. Sous fond de quête de vengeance, la jeune femme entame une odyssée à la découverte d’anciens savoirs puissants. Cette aventure vous mettra face à face avec les Ascendants, un groupe rebelle issu d’une organisation occulte.

Le trailer nous dévoile quelques séquences de combat où Harrona utilise ses pouvoirs. Le titre promet ainsi d’être moins narratif que ce laissait présager la toute première annonce du jeu en offrant un système de combat avec du potentiel. D’après le site officiel d’Xbox, elle pourra exploiter l’énergie du Fold afin de manipuler les gens, les objets et les armes à n’importe quelle distance. Nous apprenons également que l’héroïne est interprétée par l’actrice Anya Chalotra, connue notamment pour son rôle de Yennefer dans la série Netflix The Witcher.

Unknown 9: Awakening sortira cet été sur Xbox One et Xbox Series mais également sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.