Bandai Namco fait l’acquisition du studio derrière Unknown9: Awakening

Lors de son annonce durant l’Opening Night Live de la Gamescom 2020, Unknown9: Awakening avait surpris pas mal de monde en présentant son univers intriguant, déjà présent dans d’autres médias, avec un premier trailer. Aujourd’hui, on apprend que le studio derrière le jeu, Reflector Entertainment, a été racheté par Bandai Namco.

Un studio de plus pour Bandai Namco

L’éditeur a donc fait l’acquisition du jeune studio basé à Montréal, qui compte tout de même environ 120 membres. Alexandre Amancio, l’actuel président du studio et co-fondateur (qui avait travaillé chez Ubisoft sur Assassin’s Creed Revelations et Unity), laisse désormais sa place pour devenir directeur créatif, et le jeu est toujours en développement actif.

Unknown9: Awakening n’a donc plus à se soucier de trouver un éditeur, et prévoit toujours de sortie en 2019 sur PC, PS5 et Xbox Series X |S.