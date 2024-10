Une version de Diablo IV avec une partie roguelike et des combats à la Batman Arkham aurait pu exister

Mais quelle idée

Et si Diablo IV s’était inspiré des jeux Batman Arkham ? C’est le scénario qui était apparemment sur la table il y a de cela plusieurs longues années. Dans son nouveau livre, le journaliste indique que le réalisateur Josh Mosqueira avait monté une équipe pour réfléchir au prochain épisode de la licence juste après la sortie de l’extension Reaper of Souls de Diablo III.

Pour ce projet qui répondait au nom de code Hades (tiens donc), plus question de la traditionnelle vue isométrique si emblématique des Diablo, mais une caméra placée au-dessus de l’épaule du personnage, à la troisième personne. L’influence des jeux de Rocksteady était directement citée, avec des combats plus brutaux mis en place. On y aurait également retrouvé un système de mort permanente à la sauce roguelike. Tout cela ne sonne pas très Diablo, mais à l’époque, le projet plaisait à Blizzard.

Plusieurs problèmes se sont portant posés en travers de la route de cette vision. Le fait de combiner des finish-moves en slow motion à de l’action en coopération était difficile, et ce n’est là qu’un des exemples pour lesquels le projet est tombé à l’eau. Le départ de Mosqueira en 2016 a définitivement enterré cette idée. Et c’est peut-être pour le mieux, puisque l’on aurait aujourd’hui du mal à voir le public accepter un Diablo IV qui ne ressemblerait plus vraiment à Diablo.