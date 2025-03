Une console portable Microsoft dès 2025, et la nouvelle génération de consoles Xbox dès 2027 ?

Au-delà du fait que la fiabilité de Windows Central n’est pas impeccable, il faut bien faire attention à ce que l’on peut y lire dans l’article dévoilé hier par le site. Il est ici mention de l’existence d’une console portable Xbox qui sortirait dès cette année, ainsi que d’une nouvelle génération de consoles qui serait prévue pour 2027 et qui viendrait de recevoir l’aval de Satya Nadella.

Mais l’information semble avoir été mal comprise, du moins pour le cas de la console portable Xbox répondant au nom de code « Keenan ». Windows Central précise qu’il parle ici d’une machine en collaboration avec un autre fabricant, qui utiliserait l’imagerie Xbox avec des boutons similaires et un design proche de ce que peut offrir Microsoft sur ses appareils. Mais il ne s’agirait cependant pas là d’une « vraie » console portable Xbox, fabriquée par Microsoft (même si d’accord, le constructeur considère désormais tout ce qui bouge comme une Xbox). Cette machine ne serait que le fruit d’une collaboration plus avancée souhaitée par Microsoft depuis un moment, qui souhaite investir ce marché par tous les moyens en tentant d’imposer son interface Windows sur ces consoles.

Phil Spencer l’a déjà précisé de son côté, une console portable Xbox « maison » devrait arriver, mais pas avant plusieurs années. « Keenan » ne représenterait qu’un pas de plus dans l’envie de Microsoft d’étudier comment fonctionne ce marché pour bien préparer le lancement de sa propre console. Une subtilité qui est sans doute passée à côté de certains médias, et qui a été rappelée par le journaliste de The Verge, Tom Warren.

I've seen the report about Microsoft's Project Keenan, and just to be clear there is no first-party "Xbox handheld" arriving in 2025. Keenan is part of PC gaming handheld work with OEMs, like Microsoft's VP of Next Gen told us at CES www.theverge.com/2025/1/7/243…

— Tom Warren (@tomwarren.co.uk) 2025-03-10T21:09:23.582Z